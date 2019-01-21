Sinem Kobal Hakan Muhafız'da rol alacak mı? Sinem Kobal kimdir? Soruları magazin gündemine damgasını vurdu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra hiçbir dizide rol almayan Sinem Kobal'ın Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız dizisinde rol alacağı ortaya çıktı. Sinem Kobal'ın kadroya dahil olmasının bedeli ise tam 30 bin TL...

SİNEM KOBAL HAKAN MUHAFIZ'DA MI OLACAK?

Posta Gazetesi'nin iddiasına göre, Sinem Kobal, Hakan: Muhafız (The Protector) için bölüm başına 30 bin TL'ye anlaştı. Kobal, üç ve dördüncü sezonların da yer alacak. Sinem Kobal'ın hangi rolde olacağı ise henüz net değil.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

14 Ağustos 1987 İstanbul doğumlu olan Sinem Kobal, Türk televizyon ve sinema oyuncusudur.

Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır. Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımıdır. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi bulunmaktadır.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur.[kaynak belirtilmeli] Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunudur.

atv’de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.