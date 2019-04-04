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"YENİ YAŞINA KOCAMAN BİR AİLE OLARAK GİRİYORUZ"

Sinem Öztürk, eşi Mustafa Uslu'nun yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ünlü oyuncu, "3 sene önce bu fotoğrafı çektiğimiz gün söz verdik birbirimize, bir ömür beraber olacağız diye... İlk buluşmamız, başbaşa yediğimiz ilk yemekti... Her gün çoğalan sevgimizle sımsıkı sarıldık birbirimize ve iyi ki dedik. Şimdi oğullarımız da bizimle ve yeni yaşına kocaman bir aile olarak giriyoruz. İyi ki karınım, iyi ki seninim, iyi ki benimsin canım kocam. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Daha nice yıllara göz göze, kalp kalbe girelim. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın... Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.