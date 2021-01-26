O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Sinem Uslu, duygularını şu sözlerle dile getirmişti:

Hoş geldin 36... Çok şükür... Ailem, sevdiklerim yanımda olamasalar bile gelen mesajlarla aramalarla, sevgilerini en derinde hissettiren dostlarım iyi ki varsınız. Ellerine, yüreğine sağlık. Evlatlarımla senin yaptığın pastayı üflemek nasipmiş. İyi ki varsınız, iyi ki doğmuşum.