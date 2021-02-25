

Koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen sektörlerden olan sinema salonları 1 ay daha kapalı kalacak.

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle daha önce sektöründe talebiyle 31 Aralık 2020 ve sonrasında 1 Mart 2021'e kadar kapalı kalmaları yönünde karar alınan sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulması kararının 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.



Genelgede, "Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.