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Sinema sektör temsilcilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yaptığı temaslara son olarak SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) da katıldı. Yurt çapındaki yaygın üye ağı ve sayısı açısından sektörün en kalabalık tarafının tek temsilcisi SİSAY; Yönetim Kurulu düzeyinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyarette bulundu. Ziyaretin ana gündem maddesi geçtiğimiz dönemde yaşanan gelişmeler ve Türk sinemasının dünya pazarındaki potansiyeli ve sürdürülebilir gelişimiydi.
Bakan ziyaretinde ayrıca; SİSAY’ın tam desteklediği kanun değişikliğiyle birlikte yaşanan gelişmeler de masaya yatırıldı.
SİSAY Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Sezgin; bakanlıkla ilgili ziyareti şu sözlerle değerlendirdi: “Sektörün kapsama alanı itibarı ile en geniş kesiminin temsilcileri olarak önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Sektör olarak tıkandığımız bir noktada hayat suyu bulmaya gittik. Geçtiğimiz ay uzun tartışmalar sonunda yürürlüğe giren kanun sonrasında işletmelerimiz ertelenen filmlerin sebep olduğu büyük kayıplar yaşıyor. Diğer yandan sinemalar ile eş zamanlı dijital platformlarda film gösterimleri gibi başlıkların sinema işletmeleri ve Türk Sineması açısından sonuçları konularındaki görüş ve endişelerimizi paylaşma imkânı bulduk. Ziyaret bizim açımızdan değerliydi ve olumlu geçti. Şunu söyleyebilirim; Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği hassasiyeti paylaşıyor; sinema işletmecilerimizin şartlarının iyileştirilmesi, sinema salonlarımızın sayısının artırılarak tüm Türkiye’mizde sinemasız il-ilçe kalmaması; kaliteli ve sağlıklı büyümenin sürdürülmesi için kolları sıvamışlar. Sayın Bakanımızın sonuç odaklı vizyonu, konuya vakıflığı ve yakın ilgisi nedeni ile sinema salonu işletmecileri olarak Türk Sinema Sektörünün geleceği açısından çok yararlı olacağına inandığımız bir toplantı oldu. Tıpkı yeni yasa sürecinde olduğu gibi Bakanlığımızın çözüm bekleyen konulara, hızlı ve etkili yaklaşım konusundaki kararlılığından çok ümitliyiz. Bizler için bundan sonrası, bundan önceki gibi olmayacak.”
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