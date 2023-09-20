Sinema sektörüne ilk 9 ayda 72 milyon 500 bin TL

Sinema sektörüne ilk 9 ayda 72 milyon 500 bin TL

Sinema sektörüne ilk 9 ayda 72 milyon 500 bin TL Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema sektörüne yılın ilk 9 ayında 72 milyon 500 bin lira destek sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema sektörüne yılın ilk 9 ayında 72 milyon 500 bin liralık destek.

Sinema sektör temsilcilerinden oluşan 7 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun son değerlendirme toplantısında 20 projenin daha desteklenmesi kararı alındı.

Kurul ilk yönetmen, uzun metraj ve çekim sonrası türlerindeki projelerin desteklenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Sinema sektörüne verilen desteklerden 7’sini 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım', 11’ini 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' ve 2’sini de 'Çekim Sonrası' başlığında yer alan projeler aldı.

Türkiye’de sinema sanatının gelişmesi, yeni isimlerin sektöre adım atabilmesi ve sinema üretiminin zenginleşmesi için büyük önem taşıyan 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yap

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Kültür ve Turizm Bakanlığı bu desteklerle birlikte, 2023 içerisinde sinema sektörüne sağladığı toplam maddi katkı miktarını 98 milyon 924 bin liraya ulaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri arasında önceki filmleri büyük ilgi gören 'Aslan Hürkuş' ve 'Tay' serilerinin yeni projeleri de yer aldı.

Animasyon filmler gişede 2023 yılında da büyük ilgi görürken Bakanlık desteği ile beyaz perdeye taşınan 'Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa' tüm filmleri geride bırakarak 2 milyon 800 bin izleyiciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.

Bakanlık destekli filmler 2023'te Cannes, Venedik, Varşova, Toronto ve New York gibi dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde de yer alarak Türk sinemasının tanıtımına önemli katkı sağladı.