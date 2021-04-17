CATS (2019)

İlk kez 1981 yılında Londra'da seyirci karşısına çıkan ve en uzun süre sahnelenen müzikaller arasında üst sıralarda yer alan ‘Cats’in sinema uyarlamasının bu listede yer alacağını kim tahmin edebilirdi ki? Tiyatro sahnelerinde tutmuş bir projenin sinemada başarısız olması zordu. Üstelik kadro şahaneydi. Yıldız isimleri bir araya getiren yapımcılar, yönetmenliği de müzikal tecrübesi olan Oscar’lı Tom Hooper’a teslim ettiler. Ama sonuç hiç beklenmediği kadar kötü oldu. Tiyatro sahnesinde seyircileri hiç rahatsız etmeyen ‘kedi kılığına girmiş oyuncu’ fikri sinemada tuhaf şekilde rahatsız ediciydi. Daha da kötüsü, “kedi kılığına girmiş” oyuncularla arka fon arasındaki orantı sorununun tam anlamıyla çözülemediği görülüyordu. Kaldı ki, orantılar tutsa bile her koşulda inandırıcı olamayan, kafa karıştırıcı bir durum vardı. Özetle, tiyatro sahnesinde çok iyi işleyen “kedi kılığındaki oyuncu” fikri sinemada hiçbir şekilde işlemiyordu. Jennifer Hudson, Idris Elba, Judy Dench, Ian McKellen gibi tecrübeli oyuncuları veya Taylor Swift gibi bir pop starını o halde görmek seyirciyi filmden koparıyordu. Eleştirmenler bir yana Imdb’de seyirci notu en düşük filmlerden biri olduğunu unutmamak gerek. 95 milyon dolarlık bütçesi olan ‘Cats’in gişe hasılatı da 73.8 milyon doları geçemedi.