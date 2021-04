CENNETİN KAPISI (1980)

(Heaven’s Gate)



Micheal Cimino’nun 5 Oscar kazanan ‘Avcı’dan (The Deer Hunter) sonraki ilk projesiydi. Cimino, 1890’lı yıllarda geçen ve tarihsel olayları temel alan western türündeki filmini büyük bir özenle çekti. Her sahneyi en az 50 kez çekiyor, gökyüzündeki bulutlar istediği gibi olmazsa çekimi durdurabiliyordu. Bütçeyi ve çekim için öngörülen süreyi aşmaktan çekinmedi. İlk gösterime girdiğinde süresi yaklaşık 4 saatti. Bir hafta sonra tepkiler üzerine 149 dakikaya indirildi ama sonuç değişmedi. 44 milyon dolarlık film sadece 3.5 milyon dolar hasılat getirerek yapımcı United Artists şirketini krize sürükledi ve el değiştirmesine neden oldu. ‘Oscar’a aday olur’ diye tahmin yürütülen ‘Heaven’s Gate’, adını en kötü filmlerin değerlendirildiği Altın Ahududu ödüllerinde duyurabildi. En az bir 20 yıl boyunca, hayal kırıklığına yol açan birçok film ‘İşte yeni Heaven’s Gate’ diye anıldı. Time dergisinin 1999’da yaptığı ‘20nci yüzyılın en kötü 100 fikri’ listesine girdi. Ne var ki, 2012’de New York Film Festivali’nde yönetmenin yaptığı yeni kurgusunun bazı eleştirmenler tarafından beğenildiğini belirtelim.