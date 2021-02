HARRY POWELL – ROBERT MITCHUM

The Night of the Hunter 1955

Büyük Bunalım döneminde kendisini din adamı vaiz gibi tanıtan Harry Powell (Robert Mitchum),yalnız ve dul kadınları parası için öldüren bir seri katildir. Basit bir suç nedeniyle içeri alındığında Ben Harper adında biriyle aynı hücreyi paylaşır. Harper, iki adamı öldürdüğü banka soygununda çaldığı 10 bin doları çocuklarına teslim etmiş, eşine yerini söylememiştir. Paraya göz koyan Harry, Ben Harper’ın idam edilmesinin ardından harekete geçer. Dul eşin paranın yerini bildiğinden emindir. David Grubb’ın romanından James Agee’nin sinemaya uyarladığı film yönetmen olarak Charles Laughton’ın imzasını taşır. Gösterime girdiği yıl tüyler ürpertici anti kahraman Harrry’nin de etkisiyle seyirci ve eleştirmenlerden olumlu tepkiler almayan film, yıllar içinde bir klasiğe dönüştü, birçok soruşturmada en iyi Amerikan filmlerinden biri olarak gösterildi.