LOU BLOOM – JAKE GYLLENHAAL

Gece Vurgunu 2014 (Nightcrawler)

Lou Bloom (Jake Gyllenhaal) rögar kapakları çalıp satarak geçinen ve daha ilk sahnede kol saati için birini darp ederken gördüğümüz biri… Filmi yazıp yöneten Dan Gilroy, bir yükseliş hikâyesini, bir anti kahraman üzerinden anlatıyor. Lou, trafik kazası, cinayet, soygun gibi haberlerin peşinde koşan serbest gece muhabirlerinin ne yaptığını ve nasıl para kazandığını anladığında gazeteci gibi değil, iş adamı gibi hareket etmeye başlıyor. Önce küçük bir yatırımla kamera ve polis telsizi alıyor. Sonra “piyasanın ve müşterinin” (medya – editör) taleplerine göre “mal üretmeye” (haber) başlıyor. Para kazandıkça işine yatırım yapmayı, pazar payını artırmak için yeni stratejiler geliştirmeyi ihmal etmiyor. Rekabette zorlandığı noktada ise orman kurallarına dönüyor. Başkalarının hayatını tehlikeye atmak dahil her tür ahlaksızlığı yapıyor. Film için özel olarak zayıflayan Jake Gyllenhaal’un irileşen gözleri ve sert yüz hatlarıyla canlandırdığı Lou Bloom, seyircinin tüylerini ürperten bir karakter.