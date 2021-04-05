“Sinema ve Mitoloji” Akbank Sanat'ta

Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart işbirliğiyle düzenlenen “Sinema & Psikiyatri Seminerleri” Nisan ayı programı ile devam ediyor. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder yaptığı seminer serisinin üçüncüsü 8 Nisan 2021 Perşembe günü Alejandro Jodorowsky'nin 1973 yapımı “La Montaña Sagrada" filmi üzerine gerçekleştirilecek.

“Sinema ve Mitoloji” temalı etkinlik dizisi “İnsanlar Mitlere Neden İhtiyaç Duyar?”, “Eurides: ‘Kadının İyisi Kadar İyi Bir Başka Yaratık Olamaz.’ ”, “Jung ve Sinema” , “Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış”, “Türk Filmleri ve Mitolojik Öğeler” alt başlıklarından oluşuyor. Belirlenen başlıklar kapsamında seçilen filmler yönetmen, yazar, oyuncu ve psikiyatristlerin katıldıkları tartışma bölümleriyle gerçekleşecek.

Akbank Sanat Youtube kanalında gerçekleşecek Sinema - Psikiyatri Seminerleri’nin gelecek etkinlik programları şöyle:



“Sinema ve Mitoloji”

Koordinatör: Prof. Dr. M. Emin Önder

8 NİSAN 2021 – PERŞEMBE / “JUNG VESİNEMA”

“La Montaña Sagrada”

Seyredilmesi gereken film: “La Montaña Sagrada” (1973) Yönetmen: Alejandro Jodorowsky

Oturum başkanı: Prof. Dr. Bedirhan Üstün

Jung’un psikanalizdeki yeri – Dr. Agâh Aydın

Psikoloji literatüründe mitolojinin kullanımı – Nilgün Çepelioğullar

Sinemada arketip motiflerin kullanımı – Dilan Tüysüz

“La Montaña Sagrada”: mitlerin ve sembollerin psikanalitik çözümlenmesi – Dr. İshak Sayğılı

13 MAYIS 2021 - PERŞEMBE / “MİTLERİN ORTAK ÖZELLİĞİ: YARATILIŞ”

Seyredilmesi gereken film: “KAYNAK” (2006) Yönetmen: Darren Aronofsky

Oturum başkanı: Dr. Hira Selma Kalkan

Prometheus’tan gelen kıvılcım – Turan Argun Sezer

Aztek ve Yunan mitolojisi – “Gün Işığı” – Hasan Reyhanoğlu

Maya uygarlığı ve “Apokalipto” – Tuğba Kurt Ulucan

Maya kültüründen Hint ve Hristiyan kültürüne: yaratılış / “Kaynak” filmi üzerine - Dr. Özlem Önen

10 HAZİRAN 2021 - PERŞEMBE / “TÜRK FİLMLERİ VE MİTOLOJİK ÖĞELER”

"Kuyu"

Seyredilmesi gereken film: “KUYU” (1968) Yönetmen: Metin Erksan

Oturum başkanı: Yüksel Aksu

Nuri Bilge Ceylan filmlerinde arketipler: anne-kız çatışması – Doç. Dr. Sevcan Karakoç

Ümit Ünal sineması ve mitoloji: “Nar” – İlke Garipoğlu

Yüksel Aksu sinemasının mitleri – Yüksel Aksu

“Kuyu” ve Metin Erksan – Burak Bakır