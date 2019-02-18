Türk sinemasında tam bir Fenerbahçe ve Dumlupınar mücadelesi yaşanacak. Fenerbahçe'nin Harrington Kupası'nın kazanmasını konu alan filmde Mustafa Uslu, Murat Şeker ile kaza sonrası batarak 81 denizcimizin şehit olduğu Dumlupınar denizaltısının filminde ise Ömer Faruk Sorak ile mücadele edecek.

Harrington Kupası'nda Fenerbahçe ile İngiltere Milli Takımı 29 haziran 1923'te Taksim Stadyumu'nda karşılaştı.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine Türk sinemasında böylesine bir olay görülmedi. İki tarihi olay aynı dönemde farklı yönetmenler tarafından filme çekiliyor. Fenerbahçe'nin Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'ye silah temin etmesinin ve İstanbul'u işgal eden İngiltere'ye karşı 1923'te oynadığı maçta kazandığı General Harrington Kupası'nın filmi için Murat Şeker de Mustafa Uslu da hazırlıklarını sürdürüyor.

Dumlupınar Denizaltı, NATO tatbikatına giderken en son böyle görüntülendi.

4 Nisan 1953'te NATO tatbikatından dönerken Çanakkale'nin Nara Koyu'nda İsveç bandıralı Naboland adlı şileple çarpışarak batan ve 81 denizcimizin şehit olduğu, 4 denizcimizin yaralı olarak kurtulduğu Dumlupınar denizaltısının filmini ise Ömer Faruk Sorak ile Mustafa Uslu çekecek.

Her dört filmde gösterime önümüzdeki yıl girecek.

Murat Şeker (Senarist - Yönetmen - Yapımcı)

Ömer Faruk Sorak (Yönetmen - Yapımcı)

Mustafa Uslu (Yapımcı)