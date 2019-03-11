Murat Boz ile Seda Bakan, başrolünde yer aldıkları 'Öldür Beni Sevgilim'in gösterimde olduğu bir sinema salonundaki izleyicilere sürpriz yaptı. Filmin sonunda karşılarında Murat Boz ile Seda Bakan’ı gören izleyiciler, büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Murat Boz ile Seda Bakan, izleyicilerin eşlik ettiği filmle aynı adı paylaşan 'Öldür Beni Sevgilim'i seslendirdikten sonra yaklaşık 45 dakika boyunca öz çekim yaptı.