Ağustos iyi başlamadı 0:00 / 0:00

Türkiye'de ağustos ayı sinemalar açısından iyi başlamadı. 1 Temmuz'daki açılıştan sonra en düşük hafta sonu gişesi 6 - 8 Ağustos'ta yaşandı.

24 film 148.539 kişi tarafından izlenirken 3.559.295 TL hasılat elde edildi. En çok izlenen film, 28.779 bin biletin kesildiği 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi' oldu. Vizyonu, 2 Temmuz'da başlayan 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', toplamda 830.955 kişi tarafından izlenerek en yüksek gişeye sahip film oldu.

Temmuzun hafta sonu gişeleri şöyleydi;

9 - 11 Temmuz

Film Sayısı: 15

İzleyici Sayısı: 230.563

Hasılat: 5.642.808 TL

16 - 18 Temmuz

Film Sayısı: 22

İzleyici Sayısı: 174.461

Hasılat: 4.197.505 TL

23 - 25 Temmuz

Film Sayısı: 21

İzleyici Sayısı: 192.125

Hasılat: 4.607.224 TL

30 Temmuz - 1 Ağustos

Film Sayısı: 20

İzleyici Sayısı: 154.857

Hasılat: 3.787.806 TL