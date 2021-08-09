Ağustos iyi başlamadı

Türkiye'de ağustos ayı sinemalar açısından iyi başlamadı. 1 Temmuz'daki açılıştan sonra en düşük hafta sonu gişesi 6 - 8 Ağustos'ta yaşandı.
24 film 148.539 kişi tarafından izlenirken 3.559.295 TL hasılat elde edildi. En çok izlenen film, 28.779 bin biletin kesildiği 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi' oldu. Vizyonu, 2 Temmuz'da başlayan 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', toplamda 830.955 kişi tarafından izlenerek en yüksek gişeye sahip film oldu.
Temmuzun hafta sonu gişeleri şöyleydi;
9 - 11 Temmuz
Film Sayısı: 15
İzleyici Sayısı: 230.563
Hasılat: 5.642.808 TL
16 - 18 Temmuz
Film Sayısı: 22
İzleyici Sayısı: 174.461
Hasılat: 4.197.505 TL
23 - 25 Temmuz
Film Sayısı: 21
İzleyici Sayısı: 192.125
Hasılat: 4.607.224 TL
30 Temmuz - 1 Ağustos
Film Sayısı: 20
İzleyici Sayısı: 154.857
Hasılat: 3.787.806 TL
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