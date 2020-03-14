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Sinemalarda koronavirüs önlemi

Sinema salonları Sağlık Bakanlığı onaylı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı önlem aldı

Sinema
Mehmet Çalışkan

Koronavirüs salgını, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada kabus haline geldi. Koronavirüs, birçok sektöre olduğu gibi sinema sektörüne de derin bir darbe indirdi. Dün gösterime girmesi gereken filmler gösterimlerini ileri bir tarihe erteledi.

Martta gösterime girecek olan filmlerin yapımcıları da erteleme kararı aldı. İzleyiciyle buluşması ertelenen en son film, 'Mahalleden Arkadaşlar' oldu. İşletmecileri, gösterimi devam eden filmler için sinema salonlarına Sağlık Bakanlığı onaylı ekipler tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışması yaptırdı.

Anadolu'daki sinema salonları da ilaçlama ve dezenfekte çalışmasıyla koronavirüse karşı önlem aldı. İlaçlama ve dezenfekte çalışmasıyla salonlar, fuaye alanları, kulisler, tuvaletler, giriş ve çıkış alanları dezenfekte edildi.

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