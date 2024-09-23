Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (Disineder) olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle İstanbul Rami Kütüphanesi'nin paydaşlığında gerçekleşecek olan 3. SinemAnadolu Film Günleri başlıyor. 3. SinemAnadolu Film Günleri Anadolu'da çekilmiş ödüllü filmlerin gösterileceği ve bu filmlerin yönetmenleri, oyuncuları ve ekibini sinema sevenlerle buluşturmayı hedefliyor.

3. SinemAnadolu Film Günleri kapsamında; senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Umut Evirgen’in beraber kaleme aldığı, Umut Evirgen’in uzun metrajlı filmi Adana Altın Koza Film Festivalinde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ile 'En İyi Sanat Filmi 've Ankara Film Festivalinde 'En İyi Özgün Müzik Ödülü' alan ‘Annesinin Kuzusu’, Tunahan Kurt’un yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 30. Adana Altın Koza Film Festivali’nde 6 ödül alan ‘Karganın Uykusu’, Filiz Kuka’nın yazıp yönettiği, 'Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work İn Progress Platformu' ödüllü ‘Yüzleşme’, Selman Nacar’ın yönettiği ve TRT ortak yapımı olan 70. San Sebastian Uluslararası Film Festivali’nde kurgu aşamasında olan Avrupa filmlerinin yarıştığı WIP bölümünde 'Work in Progress Industry Europa' ve 'Work in Progress Europa' ödüllerini kazanan ‘Tereddüt Çizgisi’ filmleri sinema sevenlerle buluşacak.

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Festival Direktörlüğünü yönetmen yapımcı Serhat Gönen’in, festivalin danışmanlığını İpek Tuzcuoğlu ve Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik üstlendi. 3. SinemAnadolu Film Günleri kapsamında yapılacak atölyelerde Moderatörlüklerini Film-San Vakfı Müdürü gazeteci - yazar Kıvanç Terzioğlu’nun yapacağı, Müfit Can Saçıntı ile "Anadolu'da Sinema", Nursel Köse ile 'Sinemada Kadın Olmak', Mert Turak ile ‘Oyunculuk Üzerine‘ masterclass çalışmaları ve söyleşiler yapılacaktır. Rami Kütüphanesi'ndeki tüm etkinlikler, ücretsiz olarak katılımcılara sunulacak.