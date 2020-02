“Üç Silahşörler”, sinemaya ilk kez Fransa'da 1903 yılında uyarlandı. 1921 yılında dönemin Hollywood starı Douglas Fairbanks'ın oynadığı “Three Musketeers” yedinci film uyarlamasıydı... Sonraki yıllarda dünyanın farklı ülkelerinde öyle çok uyarlaması çekildi ki bunların kaydını tutmak pek kolay değil. Ama internetteki kaynaklara göre -şimdilik kaydıyla- son “Üç Silahşörler” uyarlamasını 2013 yılında Rusların çektiğini söyleyebiliriz.

En iyi film uyarlamaları: Üstünde anlaşılmış bir filmden söz etmek zor... 1993 tarihli Hollywood yapımı “The Three Musketeers” ve başrolünde Leonardo DiCaprio'nun oynadığı 1998 yapımı “The Man in the Iron Mask” seyirci nezdinde başarılı ama eleştirmenlerin prim vermediği filmler. Richard Lester'ın yönettiği 1973 yapımı film ile Gene Kelly'nin oynadığı, George Sidney'in yönettiği “The Three Musketeers”in biraz daha öne çıktığı söylenebilir.