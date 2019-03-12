SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Singapur, 737 Max uçaklarını geçici olarak yasakladı

Singapur Sivil Havacılık Kurumu (CAAS),Boeing 737 Max tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı. Karar, Etiyopya Havayolları'na ait Max 8 modeli bir yolcu uçağının düşmesi ve uçaktaki 157 kişinin ölümünü izliyor.

Giriş: 12.03.2019 - 16:56 | Güncelleme:
- Reuters
SilkAir''in altı Max 8 uçağı şimdilik yerde kalacak.

Singapur Sivil Havacılık Kurumu (CAAS),Boeing 737 Max tipi uçakların ülkeye giriş çıkışını geçici olarak yasakladı. Karar, Etiyopya Havayolları'na ait Max 8 modeli bir yolcu uçağının düşmesi ve uçaktaki 157 kişinin ölümünü izliyor.

Etiyopya'daki, aynı modeldeki iki uçağın beş aydan kısa bir süre içinde düştüğü ikinci kazaydı.

Singapur'daki Changi Havaalanı dünyanın en yoğun yedinci havaalanı ve şu an seferlerin iptal edilip edilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bazı havayolu şirketleri ve sivil havacılık kurumları, kazanın ardından Max 8 modeliyle uçuşları askıya aldı.

Singapur, Boeing 737 Max tipi uçakları tamamen yasaklayan ilk ülke oldu.

CAAS'ın açıklamasında, altı Boeing 737 Max 8 uçağı olan SilkAir'in ve China Southern Havayolları, Garuda Indonesia, Shandong Havayolları, Tayland Lion Air'in etkileneceği belirtildi.

ABD Sivil Havacılık Kurumu ise, havayolu şirketlerine Boeing 737 Max 8 modelinin uçuşa elverişli olduğunu bildirdi.

Pazar günü, Etiyopya Havayolları'na ait, Addis Ababa-Nairobi seferini yapan uçak, kalkıştan altı dakika sonra düşmüş ve uçaktaki 157 yolcu ve mürettebat ölmüştü.

Ekim 2018'de de Lion Air'e ait aynı model uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Boeing 737 Max modeli

Boeing 737 Max ailesi, şirketin başarılı 737 modelinin son versiyonu. Grupta Max 7, 8, 9 ve 10 modelleri var.

Ocak ayının sonu itibariyle Boeing aldığı 5011 modelinin 350'sini teslim etti.

Az sayıda Max 9 modeli de uçuş yapıyor, ancak Max 7 ve Max 10 modellerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.

Pazar günü düşen Etiyopya Havayolları uçağı, şirketin verdiği 30 uçaklık siparişte teslim edilen altı uçaktan biriydi.

Geçen Ekim ayında Endonezya'da Lion Air uçağının düşmesinin ardından yapılan soruşturmada, pilotların uçağın kanatların yeterli kaldırma kuvvetini sağlayamayacak kadar hızının azalması veya kanatlardaki hava akımının bozulması durumunda ortaya çıkan "Stall" durumunu engellemek için konulan yeni özellikle başa çıkmakta zorlandıkları sonucuna varılmıştı.

Pazar günkü kazaya bu sistemin neden olup olmadığı bilinmiyor. Havacılık uzmanları, başka teknik sorunlar ya da insan hatası ihtimalinin gözardı edilemeyeceğini söylüyor.

Boeing 737 Max 8 uçaklarının özellikleri neler? Hangi havayolları kullanıyor?

Çin'in ardından Etiyopya ve Endonezya da Boeing 737 Max 8 seferlerini askıya aldı

Etiyopya'daki kazada 'uçaktaki herkes öldü'

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
BBC'ye 'kadına yönelik ayrımcılık' soruşturması
BBC'ye 'kadına yönelik ayrımcılık' soruşturması
Hava kirliliği dünyada her yıl 8.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor
Hava kirliliği dünyada her yıl 8.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor
ABD'de yeşil kart başvurusu reddedilen Pakistanlı: 'Gözaltında tutulurken sadece domuz etli sandviç verdiler'
ABD'de yeşil kart başvurusu reddedilen Pakistanlı: 'Gözaltında tutulurken sadece domuz etli sandviç verdiler'
Stephen Hawking İngiltere'de madeni parayla anılacak
Stephen Hawking İngiltere'de madeni parayla anılacak
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Kayıp bir mektup sayesinde gelen teknoloji milyarderliği
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
Moda haftalarının gelmesiyle mankenlerin borç sorunu katlanıyor
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
14 Şubat Sevgililer Günü: 'Yalnızlar da ilişkisi olanlar kadar sağlıklı ve mutlu olabilir'
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
ABD-Çin ticaret savaşı: Trump 'verimli görüşmeler' sonrası ek gümrük vergisi kararını erteliyor
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Milyonerler ve diğer insanlar arasındaki 5 fark
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Simone Kaslowski kimdir?: TÜSİAD Başkanı seçilen İtalyan asıllı iş adamı
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
Suudi Veliaht Prens'e Pakistan'da görkemli karşılama
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X