Singapur Binance'i yakından takip ediyor

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Singapur, kripto para borsası Binance'a ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

Singapur Para Otoritesi (MAS) ve merkez bankası Binance Holdings'e ilişkin küresel ölçekte devam eden regülasyon adımlarının yakından takip edildiğini duyurdu.

Kuruluş, kripto borsanın ülkede faaliyet göstermek üzere başvuran birimi Binance Asia Services Pte'nin takip edildiğini duyurdu. "Binance'a karşı diğer otoritelerin aldığı kararları yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN YASAK GELMİŞTİ

ABD ve Kanada'da Binance ile ilgili soruşturmalar devam ederken İngiltere'de Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance'in herhangi bir regüle faaliyette bulunamayacağını bildirdi. Binance'in gerekli izinlere sahip olmadığını açıklayan FCA borsanın İngiltere'deki faaliyetlerini durdurmasını istedi.