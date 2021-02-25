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Singapur'da bir kadın, Myanmarlı temizlikçisine işkence ederek öldürdüğünü itiraf etti

Singapur’da bir polis memurunun eşi, Myanmarlı temizlikçisini 2016 yılında işkence yaparak öldürdüğünü itiraf etti.

Singapur'da bir kadın, Myanmarlı temizlikçisine işkence ederek öldürdüğünü itiraf etti
AA

BBC’nin haberine göre, 24 yaşındaki Myanmarlı temizlik işçisi Piang Ngaih Don, 2015'te Gaiyathiri Murugayan’ın evinde işe başladı.

Murugayan, mahkemede, yardımcısı Piang’ı "yavaş olması, çok yemek yemesi ve temiz olmadığı’’ gerekçesiyle önce aç bırakarak, ardından da işkence yaparak öldürdüğü itirafında bulundu.

40 yaşındaki kadının mahkemede Piang’a karşı işlediği 28 suçu kabul ettiği bildirilirken, mahkeme işlenen cinayete ilişkin "şeytanca ve tamamen insanlık dışı" ifadelerini kullandı.

Evde bulunan kamera görüntülerinde de genç kadının ölümünden bir ay önce, günde birkaç kez saldırıya uğradığı gözlendi.

Ayrıca Murugayan annesi ile birlikte, yardımcısını kızdırılmış ütü ile yakması ve "bez bebek gibi etrafa savurmasıyla" da suçlanıyor.

Yayınlanan otopsi raporunda, Piang'ın defalarca boğulmaya çalışıldığı ve oksijen eksikliğinden hayatını kaybettiği belirtildi.

Savcılar, Murugayan’ın ömür boyu hapsini isterken, Murugayan’ın avukatları obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olduğunu ve depresyon yaşadığını iddia ederek, ceza indirimi uygulanmasını talep etti.

İnsan hakları grupları, birçok Asya ülkesinde çalışmak için komşu ülkelere seyahat eden işçilerin aynı tehdit altında olduğunu belirterek, endişelerini dile getirdi.

2017 yılında Filipinler’de bir çift evlerindeki temizlik işçisini aç bıraktığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılmıştı. 2019’da da başka bir çift, yardımcılarını taciz ettiği suçuyla yargılanmıştı.

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