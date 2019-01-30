Singapur'da çoğunluğu yabancı binlerce kişinin HIV ve sağlık kayıtları sızdırıldı

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Singapur'da, yabancı turistler de dahil, HIV teşhisi konmuş 14 binden fazla kişinin isim, adres, test sonuçları ve diğer sağlık kayıtları da dahil pek çok gizli bilgisi internete sızdırıldı.
Yetkililer, söz konusu bilgilerin Ocak 2013'e kadar kayıt altına alınmış 5 bin 400 Singapurlu ve 8 bin 800 yabancıyı kapsadığını açıkladı.
2015 senesine kadar HIV taşıyan turistlerin Singapur'u ziyaret etmeleri yasaktı. Daha sonra yapılan düzenlemeyle, Singapur'da turistik ya da iş gezisi amacıyla 90 günden uzun zaman geçirecek olan kişilerin HIV olmadıklarını kanıtlamak için sağlık kontrolünden geçirilmeleri zorunlu hale getirildi.
Yetkililer, bilgilerin 2008'den bu yana Singapur'da yaşayan 33 yaşındaki ABD vatandaşı Mikhy Farrera-Brochez tarafından sızdırılmış olabileceğini düşünüyor.
Farrera-Brochez, dolandırıcılık ve uyuşturucu ile bağlantılı suçlardan 2016 senesinde hüküm giymiş ve geçen yıl sınır dışı edilmişti.
Eski partneri Singapur eski Halk Sağlığı Birimi Başkanı Ler Teck Siang de Farrera-Brochez'in ülkeye girişine izin verilmesi için HIV testinde kendi kanını verdiği ve evrakta sahtecilik yapılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle hüküm giymişti.
Yetkililer, bu bağlantıdan dolayı binlerce kişinin sağlık bilgilerinin sızdırılmasının arkasında Farrera-Brochez'in olabilecğeini düşünüyor.
'Singapore's Today Online' haber sitesinin haberine göre Sağlık Bakanı Gan Kim Yong Pazartesi yaptığı basın açıklamasında, "Eski çalışanlarımızdan biri, güvenlik talimatlarını yok sayıp kendi erişimi olan bilgilerin sızmasına sebep olduğu için çok üzgünüm" dedi.
Sağlık yetkilileri listedeki bütün Singapurlu ve Singapur'da ikamet eden kişilere ulaşmaya çalıştıklarını ancak şu ana kadar yalnızca 900 kişiye ulaşabildiklerini söyledi.
Sağlık Bakanlığı Sekreteri Chan Heng Kee, durumdan etkilenenler için destek hattı açıldığını ve danışma sağlanacağını belirterek, Farrera-Brochez'in ülke dışında olduğunu fakat tam olarak nerede olduğunu bilemediklerini açıkladı.
Chan, "Hâlâ elindeki bilgileri kamu zararına kullanma riski taşıyor" diye uyarıda bulundu.
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