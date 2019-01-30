SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

Singapur'da çoğunluğu yabancı binlerce kişinin HIV ve sağlık kayıtları sızdırıldı

Singapur'da 8 bin 800'ü yabancı, toplamda 14 binden fazla kişinin gizli sağlık bilgileri sızdırıldı. Yetkililer, 2016'da yaşanan bu olayın arkasında sınır dışı edilen bir ABD'linin olabileceğini düşünüyor.

Giriş: 30.01.2019 - 09:29 | Güncelleme:  
- Getty Images
Singapur polisinin dava için uluslararası yardım talep ettiği bildirildi

Singapur'da, yabancı turistler de dahil, HIV teşhisi konmuş 14 binden fazla kişinin isim, adres, test sonuçları ve diğer sağlık kayıtları da dahil pek çok gizli bilgisi internete sızdırıldı.

Yetkililer, söz konusu bilgilerin Ocak 2013'e kadar kayıt altına alınmış 5 bin 400 Singapurlu ve 8 bin 800 yabancıyı kapsadığını açıkladı.

2015 senesine kadar HIV taşıyan turistlerin Singapur'u ziyaret etmeleri yasaktı. Daha sonra yapılan düzenlemeyle, Singapur'da turistik ya da iş gezisi amacıyla 90 günden uzun zaman geçirecek olan kişilerin HIV olmadıklarını kanıtlamak için sağlık kontrolünden geçirilmeleri zorunlu hale getirildi.

Sızıntının arkasında kim var?

Yetkililer, bilgilerin 2008'den bu yana Singapur'da yaşayan 33 yaşındaki ABD vatandaşı Mikhy Farrera-Brochez tarafından sızdırılmış olabileceğini düşünüyor.

Farrera-Brochez, dolandırıcılık ve uyuşturucu ile bağlantılı suçlardan 2016 senesinde hüküm giymiş ve geçen yıl sınır dışı edilmişti.

Eski partneri Singapur eski Halk Sağlığı Birimi Başkanı Ler Teck Siang de Farrera-Brochez'in ülkeye girişine izin verilmesi için HIV testinde kendi kanını verdiği ve evrakta sahtecilik yapılmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle hüküm giymişti.

Yetkililer, bu bağlantıdan dolayı binlerce kişinin sağlık bilgilerinin sızdırılmasının arkasında Farrera-Brochez'in olabilecğeini düşünüyor.

- EPA
Singapur, ABD vatandaşı Farrera-Brochez'in fotoğrafını yayınladı

'Singapore's Today Online' haber sitesinin haberine göre Sağlık Bakanı Gan Kim Yong Pazartesi yaptığı basın açıklamasında, "Eski çalışanlarımızdan biri, güvenlik talimatlarını yok sayıp kendi erişimi olan bilgilerin sızmasına sebep olduğu için çok üzgünüm" dedi.

Sağlık yetkilileri listedeki bütün Singapurlu ve Singapur'da ikamet eden kişilere ulaşmaya çalıştıklarını ancak şu ana kadar yalnızca 900 kişiye ulaşabildiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sekreteri Chan Heng Kee, durumdan etkilenenler için destek hattı açıldığını ve danışma sağlanacağını belirterek, Farrera-Brochez'in ülke dışında olduğunu fakat tam olarak nerede olduğunu bilemediklerini açıkladı.

Chan, "Hâlâ elindeki bilgileri kamu zararına kullanma riski taşıyor" diye uyarıda bulundu.

  • HIV pozitif hastanın tedavisi tartışması: 'HIV ahlaki değil, tıbbi bir durumdur'
  • 'Alzheimer da HIV gibi kontrol edilebilir bir hastalığa dönüşecek'
  • 30 kadına HIV bulaştıran adama 24 yıl hapis
  • 104 kişiyle birlikte olduğunu söyleyen, HIV virüsü taşıyan kiralık seks işçisinin davası
  • Bazı eşcinsel erkekler nasıl AIDS'ten korkmadan korunmasız cinsel ilişkiye giriyor?
  • Bebeklerin genlerini değiştiren Çinli bilim insanı çalışmasını savundu: 'Başarımdan gurur duyuyorum'
  • Akıllı telefonlarla 'çocuk kanseriyle mücadeleye katkı' mümkün

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
ABD istihbarat raporu: Kuzey Kore nükleerden vazgeçmeyecek
ABD istihbarat raporu: Kuzey Kore nükleerden vazgeçmeyecek
New York: Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü
New York: Metro merdivenlerinde bebek arabasını taşırken düşen anne öldü
Times: Rusya petrol fiyatlarını yüksek tutmak için Maduro'ya destek veriyor
Times: Rusya petrol fiyatlarını yüksek tutmak için Maduro'ya destek veriyor
Erken kalkanların akıl sağlığı 'daha iyi' gece kuşlarına göre daha iyi
Erken kalkanların akıl sağlığı 'daha iyi' gece kuşlarına göre daha iyi
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı
Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı
Sinema yasası: Neden tartışılıyor, yeni yasa çözüm olacak mı?
Sinema yasası: Neden tartışılıyor, yeni yasa çözüm olacak mı?
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti
Apple 15 yıl sonra satış tahminlerini revize etti, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X