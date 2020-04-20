Singapur'da Kovid-19 vaka sayısında en yüksek artış kaydedildi

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Güneydoğu Asya ülkesi Singapur'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısında bugüne kadarki en yüksek artış kaydedildi.

Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 1426 yeni Kovid-19 vakası saptandığını ve böylece, Singapur'da şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısının 8 bin 14'e yükseldiğini açıkladı.

Bu, ülkede Kovid-19'a ilk rastlanıldığı 23 Ocak'tan bu yana vaka sayısında görülen en yüksek günlük artış oldu.

Yeni vakalardan yalnızca 16'sının Singapur vatandaşı veya ülkede sürekli ikamet eden kişiler, diğer vakaların çoğunun ise yabancı işçi misafirhanelerinde kalan çalışma iznine sahip kişiler olduğu belirtildi.

Tespit edilen Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle şimdiye kadar toplam 18 yabancı işçi misafirhanesi "izolasyon alanı" ilan edildi.

Singapur'da bugüne kadar yeni tip koronavirüs nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir önceki en yüksek günlük vaka artışı, 24 saat içinde 942 yeni vakanın tespit edildiğinin aktarıldığı cumartesi günü kayda geçmişti.

- "Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

5,6 milyon nüfuslu bir kent devlet olan Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın, vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülerek kontrol altına alınması, salgının kitlesel yayılımını sınırlı kılmıştı. Ancak yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırdı.

Yabancı işçiler arasında Kovid-19'un yoğun görülmesi üzerine 6 Nisan'da bu kişilerin kaldığı 11 misafirhanede ikamet eden 20 binden fazla kişi karantinaya alınmıştı.

Singapur'da, 10 Nisan'da, misafirhanelerde kalan yabancı işçiler arasında yeni tip koronavirüsün bulaşmasını engellemek için "sağlıklı" yabancı işçilerin, kaldıkları misafirhanelerden askeri kamplara ya da yüzer otellere yerleştirileceği bildirilmişti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 415 bini aşarken, virüs nedeniyle 165 binden fazla kişi hayatını kaybetti.