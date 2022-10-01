Singapur'da pole pozisyonu Leclerc'in

Leclerc, Singapur'daki 5,06 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turlarında 1 dakika 49.412 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Monakolu sürücünün 0.022 saniye arkasındaki Meksikalı Sergio Perez (Red Bull) ikinciliği, pisti liderden 0.054 saniye yavaş turlayan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Mercedes) üçüncülüğü elde etti.

Sürücüler klasmanı lideri Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ise 8. sırada kaldı.

61 turluk yarış, yarın TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu sezon şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 11, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti aldı.