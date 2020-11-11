Singapur ve Hong Kong arasında karantinasız yapılacak uçuşlar kasım sonu başlıyor

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The Straits Times'taki habere göre, Singapur Ulaştırma Bakanı Ong Ye Kung, yaptığı açıklamada, Singapur ve Hong Kong arasında turizmi canlandırmak için karantinaya girmeden karşılıklı uçuşların başlayacağını bildirdi.

Ong, Hong Kong ve Singapur arasındaki uçuşların 22 Kasım'dan itibaren günde bir kez olmak üzere 200 yolcu kapasiteyle başlayacağını kaydetti.

Hong Kong kabinesinden Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Sekreteri Edward Yau, Hong Kong ve Singapur'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede benzer önlemleri aldıklarını belirterek karantinada kalmaya gerek kalmadan yapılacak uçuşların önemli olduğunu ifade etti.

Yau, havacılık, turizm ve ekonomi sektörlerinin bu karşılıklı uçuşlardan olumlu yönde etkileneceğini umduklarını dile getirdi.

Uçuşların 7 Aralık'tan itibaren günde ikiye çıkarılması hedefleniyor.