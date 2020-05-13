Singapurlular arasında Kovid-19 vakaları 3 gündür tek haneli rakamlarda

AA

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Singapur halkı arasında Kovid-19 vaka sayısının, 3 gün üst üste tek haneli rakamların altında olduğu duyuruldu.

Ülkede son 24 saatte 884 kişide Kovid-19 görülürken bunlardan sadece 4'ünün yerel halktan olduğu ve toplam vaka sayısının 24 bin 671'e ulaştığı belirtildi.

Singapurlular arasında pazar günü 4, pazartesi ise 3 kişide virüs tespit edilmişti.

Singapur'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 21 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüs tespit edilen 3 bin 851 kişi iyileşirken, 20 bin 799 kişinin tedavisi sürüyor.

Singapur'da, kuaförler, çamaşırhaneler, bazı gıda perakendecileri ile evcil hayvan malzemeleri satışı yapan iş yerleri gibi bazı işletmeler kademeli açılmaya başlamıştı.

- "Yabancı işçi misafirhaneleri" salgının odağında

Singapur, Güneydoğu Asya'daki merkezi konumu dolayısıyla virüsün ilk yayıldığı ülkelerden biri olmasına karşın vaka sayısı ve can kayıplarının görece az olmasıyla dikkati çekiyordu.

Ülke içinde kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik tedbirlerin erken uygulanmasının yanı sıra tekil vakaların temas geçmişlerinin izinin sürülmesi, salgının yayılımını düşürmüştü.

Buna karşın yabancı işçiler arasında görülen vakalar, salgına yeni bir ivme kazandırmıştı.

Ülkede 16 Nisan'dan bu yana yoğunlaşan günlük vaka sayısındaki artışın, hijyen şartları yetersiz pansiyonlarda kalan yabancı işçiler arasında görüldüğü belirtilmişti.