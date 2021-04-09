Sınır devriyeleri ve göçmen kaçakçıları arasında kovalamaca

”Kuzey Üçgeni" olarak bilinen Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan yola çıkan göçmenler, Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçiş yapıyor. Nehirden botlarla geçişleri sağlayan göçmen kaçakçıları ise ABD Sınır Devriyesi Birimlerinin engellemeleriyle karşılaşıyor. Göçmenleri karşı kıyıya bırakmayı başaran kaçakçıların botları sınır devriyeleri tarafından bıçakla patlatılarak kullanılmaz hale getiriliyor. Botlarının patlatılmasını istemeyen göçmen kaçakçılarının kıyıya yanaşmak için farklı bölge arayışları ise AA ekiplerince görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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