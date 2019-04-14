Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak göçmenlerin Van üzerinden batı illerine götürülmeye çalışılacağını tespit etti.



ŞOK EVLERİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ



Van'da eski terk edilmiş evlerin kaçak göçmenlerin tutulduğu şok evlerine dönüştürüldüğü tespit edildi. Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; Van polisi, bu evlerin adreslerini tespit etti. Kaçak göçmenlerin tutulduğu şok evlerine tek tek operasyonlar düzenlendi.



SINIRI GEÇEN BİN 200 GÖÇMEN YAKALANDI



Polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda kaçakçıların dedikodusuna inanarak sınırı geçen bin 200 düzensiz göçmen yakalandı. Çoğunluğu Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edildi..



MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR



Kaçakçılık çetelerinin, bu oyunlarıyla göçmenleri kandırdığı, her göçmenden 1000-1500 Dolar para aldıkları belirlendi. Çete üyelerinin bu sayede milyonlarla liralık haksız kazanç sağladığı tespit edildi.