Sınır illerindeki eğitim süreçlerinin takibi için koordinasyon kurulu oluşturuldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nda sınır illerindeki eğitim süreçlerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi için bir koordinasyon kurulu oluşturuldu.

Kurul ilk toplantısını Bakan Yardımcısı Mustafa Safran başkanlığında gerçekleştirdi. Okulların tatil edildiği bölgelerde öğrencilerin eğitim süreçlerinin telafisi için atılacak adımların masaya yatırıldığı toplantıda, görüşülen önlemler bölgedeki eğitim yöneticileriyle birlikte tüm detaylarıyla değerlendirildikten sonra hızlı bir şekilde uygulama safhasına geçilecek.