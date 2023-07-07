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        Sınır kapılarında "telefon" göçü

        Yurt dışından getirilecek cep telefonlarında IMEI kayıt ücretine gelen zamla kayıt ücreti 20 bin TL olması sınır kapılarında yoğunluk yarattı, uçak bilet fiyatları astronomik rakamlara yükselirken, son dakika kayıt yapmak isteyenler e-devlet'te kilitlenmeye sebep oldu

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 17:10
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Cem Özenen cozenen@haberturk.com
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        Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışından getirilen cep telefonlarını kayıt için alınan tutar 6.091 TL'den 20.000 TL'ye yükseltildi. Bu karar sonrası eski kayıt ücretleri ile cep telefonu almak ve kaydettirmek isteyenler hem sınır kapılarında hem de e-devlet sistemlerinde yoğunluğa sebep oldu.

        SARP SINIR KAPISINDA UZUN KURUKLAR OLUŞTU

        IMEI kayıt ücretinin yürürlüğe gireceği 10 Temmuz Pazartesi günü öncesinde yurtdışına yakın bölgelerden giderek telefon almak isteyenler sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Sarp Sınır Kapısı'nda kilometrelerce araç kuyruğu oldu. Doğu Karadeniz illerinden gelenler, Karadeniz Sahil Yolu'nda uzun kuyruklar oluşturdu 15 kilometreyi bulan kuyruk Hopa'ya kadar uzandı. Sınır kapısı koridorları insan akınına uğrarken, bazı kişilerin araç kuyruğunda zaman kaybetmemek için yürüdüğü belirtildi.

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        E-DEVLET KİLİTLENDİ

        Yalnızca yeni telefon almak için değil, son 6 ay içerisinde telefon almış ancak henüz kaydettirmemiş olanlar da bu yeni karardan etkilenenlerden oldu. Telefonunu kaydettirmeyi ihmal edenler bugün e-devlet sistemine girerek ve vergi dairelerine giderek telefonlarını kaydettirmek için zamanla yarışa girdi. Eski fiyattan telefonunu kayıt ettirmek isteyenlerin ise e-devlete akın etmesiyle sistem çöktü.

        UÇAK BİLET FİYATLARI ZİRVE YAPTI

        Yurt dışından gelecek telefonları kaydettirmek için ödenecek harcın 20.000 TL’ye çıkarılacağının açıklanması ile birlikte tüketiciler aldıkları telefonu yaklaşık 14.000 TL ucuza kaydettirmek için Kıbrıs ve Gürcistan’a uçak bileti satın almaya da yöneldi. Seyahat sitesi Enuygun'un verilerine göre açıklama yapıldığından beri Türkiye çıkışlı Batum Uluslararası Havalimanı, Ercan Havalimanı ve Rize-Artvin Havalimanı varışlı uçak bileti aramaları %1450 artış gösterdiği açıklandı.

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