İstanbul polisinin Yunanistan'ın Pire limanında düzenlediği operasyonun detayları ortaya çıktı. Suriye'nin Lazkiye limanından 'HLXU 8371946' kodlu konteynerle gönderilen milyonlarca uyuşturucu hap, gizlendiği kurşun levhalardan çıkarıldı. Yunan savcının katılımıyla yapılan operasyonda ilginç anlar da yaşandı. Konteynerde ilk aramada bir şey bulunamadı. Narkotik köpekleri de tepki vermedi. Kurşun levhalar kesilemedi. O sırada birinin vidası düşünce levhanın içindeki uyuşturucunun gizlendiği bölme ortaya çıktı.

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti, son aylarda yurtdışında birbirinden başarılı iki operasyona imza attı. İlk operasyonda Sırbistan–Bulgaristan sınırında bir TIR'da Türkiye'ye getirilmeye çalışılan 500 bin adet ectacy hap ele geçirildi. İkinci operasyonda da Yunanistan'ın Pire Limanı'nda kurşun levha arasına gizlenmiş milyonlarca adet captagon ele geçirildi.

1 MİLYON LİRAYA GİZLİ BÖLME

Dünya uyuşturucu trafiğine yön veren uyuşturucu kartelleri, 'turuncu hat' olarak bilinen Hırvatistan, Yunanistan, Türkiye, Suriye ve Dubai rotasını kullanmaya başladı. İstanbul Emniyeti, bu hattaki hareketliliği fark etti. Uyuşturucu kartelleri, Dubai'ye milyonlarca adetlik captagon sevkiyatı için 1 milyon lira vererek kurşun levha arasına gizli bölme yaptırdı.

KOD ADI: HLXU 8371946

İstanbul Narkotik Polisi, kurşun levhalara yerleştirilen milyonlarca captagon hapın Suriye Lazkiye Limanı'nda HLXU 8371946 numaralı konteynere yüklendiğini tespit etti. O dakikadan itibaren operasyon, bu kodla takip edilmeye başlandı. Uyuşturucu yüklü konteyneri taşıyan gemi, uydu sistemiyle takibe alındı. Geminin Yunanistan'ın Pire limanına, ardından da Hırvatistan'ın Rıjeka Limanı'na gideceği öğrenildi.

TÜRK POLİSİ VE YUNAN KADIN SAVCI OPERASYONU BİRLİKTE YÖNETTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk polisinin yurtdışında yapacağı en büyük operasyonu adım adım takip etti. Geminin ilk duracağı limanın Pire Limanı olduğunun tespit edilmesi üzerine 5 kişilik narkotik polis ekibi Yunanistan'a gitti. Yunan kadın savcı da bizzat operasyonu yönetti. Tespit edilen konteyner gemiden indirilerek arama yapıldı. Ancak ilk bakışta hiçbir şey bulunamadı. Narkotik dedektör köpekler de tepki vermedi. Ancak İstanbul Narkotik polisi, kurşun levhaların mutlaka açılmasını istedi. Bunun üzerine levha kesilmeye çalışıldı. Ancak levhalar bir türlü kesilemedi. Tam ümitler tükenirken levhaların birinden bir vida yere düştü. Vidanın olduğu kapak açılınca uyuşturucu için profesyonelce hazırlanmış gizli bölme ortaya çıkarıldı ve milyonlarca adet captagon ele geçirildi.

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