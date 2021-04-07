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Sınırın "Parslar"ı uyuşturucu operasyonlarıyla terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe vurdu

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Pars" olarak bilinen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu yılın ocak-mart döneminde 929 kilo 174 gram uyuşturucu ele geçirerek terör örgütünün finans kaynağına ağır darbe vurdu.

Sınırın
AA

Bölgede terör olaylarının azalmasıyla uyuşturucu operasyonlarına ağırlık veren narkotik ekipleri, Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sayesinde geçen yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tebrik ettiği Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu yıl da aynı başarıyı sergilemeye devam ediyor.

Geçen yıl ocak, şubat ve mart aylarında 603 kilo 721 gram uyuşturucu ele geçiren ekipler, bu yılın aynı döneminde yüzde 53 artış sağlayarak 929 kilo 174 gram uyuşturucuya el koydu.

Hassas burunlu köpeklerin yardımıyla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler hem terör örgütünün en büyük finans kaynağına büyük darbe vurdu hem de uyuşturucu tacirlerinin gençleri zehirlemesinin önüne geçti.

- "Operasyon sayısı yüzde 61 arttı"

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Başkomiser Metin Sönmez, AA muhabirine, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle önemli bir geçiş güzergahı olduğunu söyledi.

Ocak ayından bu yana gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla önemli miktarda uyuşturucu ele geçirdiklerini belirten Sönmez, şu bilgileri verdi:

"İlimizde tüm emniyet birimlerimizle kolektif şekilde hem suçla mücadele hem de insan sağlığı kavramlarını öne çıkaran anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 193 olaya müdahale edildi, gözaltına alınan 280 kişiden 101'i tutuklandı. Van, İran sınırında bulunması nedeniyle önemli bir geçiş güzergahı. Buradan uyuşturucu sevkiyatı yapılırken, gençlerimiz de uyuşturucu batağına çekilmeye çalışılıyor. Bu nedenle sadece transit geçişleri engellemeye çalışmıyoruz, aynı zamanda gençlerimizin uyuşturucuyla hiç tanışmaması için de mücadele veriyoruz."

Okul önlerinde önlemler aldıklarını, aileleri bilgilendirmeye çalıştıklarını, "en iyi narkotik polis anne" eğitimleri yaptıklarını anlatan Sönmez, narko timlerin yürüttükleri mücadeleye yeni bir soluk getirdiğini, bu sayede sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda büyük artış olduğunu kaydetti.

Sönmez, narko tim ekiplerinin okul çevrelerinde, park, bahçe ve kafeteryalarda düzenli uygulamalar yaparak gençlerin güvenliğini sağlamaya çalıştığını ifade etti.

- "Ekiplerimizin en büyük destekçisi narkotik köpeği dostlarımız"

Ekiplerin başarısında narkotik köpeklerinin önemli payının olduğunu dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu tacirleri yakalanmamak için türlü yola başvuruyor. Biz de buna karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Bunda da en büyük yardımcımız narkotik dedektör köpeği dostlarımız. Onların bu başarıların elde edilmesinde önemli payları var. Uyuşturucunun ele geçirilmesiyle terör örgütünün finans kaynağı da engellenmiş oluyor. Önümüzdeki dönemlerde de insanımızı doğrudan veya dolaylı tehdit eden uyuşturucu organizasyonları ve unsurlarıyla kararlı ve sonuç odaklı çalışmalarımız devam edecek. Bu amaçla ilgili tüm kurum, kuruluş ve teşkilatlarla işbirliği halinde olacağız."

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