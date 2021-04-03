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Sınırları yol ile ayrılan komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor

Sınırlarından geçen yolun ayırdığı Yozgat'ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçelerinde, farklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dikkati çekiyor

Sınırları yol ile ayrılan komşu iki ilçede farklı Kovid-19 tedbirleri uygulanıyor
AA

Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli iller" arasında bulunan Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, "yüksek riskli iller" arasındaki Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde ise kısıtlamaya gidilmedi.

İç içe geçmiş şekilde yaşam sürdürülen komşu ilçelerden Çiçekdağı'da vatandaşlar sokakta gezebilirken, birkaç adım ötesindeki Yerköy'de ise kısıtlama nedeniyle vatandaşlar hafta sonunu evlerinde geçiriyor.

Çiçekdağı'da yaşayan Mehmet Sarı, iki ilçe arasındaki farklı tedbirlerin çok ilginç olduğunu belirterek, "Ben ve arkadaşlarım burada oturmaktayız. Kırşehir koronavirüs haritasında turuncu renkte. Bizler sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmiyoruz. Aramızı sadece bir yolun ayırdığı Yerköy ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunmaktadır. Biz durumdan çok memnunuz ama bu bizlerin garibine gidiyor. İnşallah bu zor günler geçecektir. Allah vatanımıza milletimize sağlık sıhhat versin." dedi.

Mahalle sakinlerinden Kazım Canpolat ise kendilerinin kısıtlamadan etkilenmediklerini ama birkaç adım mesafede olan Yerköy'de ikamet eden akrabalarının sokağa çıkamadığını belirtti.

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