Sınırlarını açmaya hazırlanıyor: 50 kişiye izin verilebilir 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Japonya Turizm Ajansı, ülkeyi tamamen yabancı turistlere açmadan önce "test turizmi" niteliğinde küçük turların düzenlenebileceğini, ilk etapta 50 turistin gelmesine izin verilebileceğini açıkladı.

Ülkenin turizm ajansı tarafından salı günü yayınlanan bir açıklamada, "Bu girişim, koronavirüsün yayılımının önlenmesi yönergeler oluşturmamız yardımcı olacak." dendi.

Japonya'da sınır kontrol önlemleri, 2021 sonunda Omicron varyantı sebebiyle ertelenmişti. Şimdiki deneme Avustralya, Singapur, Tayland ve ABD'den aşılı turistlere açık olacak.

Japonya Turizm Acentesi, turları seyahat acenteleri ile planlayacak ve gelen gruplara her zaman eşlik edileceğini belirtti.

İsmini gizli tutan Japonya hükümetinden bir sözcü, hükümetin deneme paket turları için 50 turiste izin vermeyi düşündüğünü ancak bu sayının henüz belirlenmediğini söyledi.

Katılımcı turistlerin ayrıca özel sağlık sigortasının olması gerekiyor. Turistlerin ülkeye gelmeden 72 saat önce koronavirüs testi yaptırması istenecek.

Şu anda, günde yalnızca 10 bin kişinin Japonya'ya girmesine izin veriliyor, ancak hükümetin bu sayıyı Haziran ayında 20 bine çıkarmayı düşündüğü belirtildi.