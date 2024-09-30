Sinop balında "etiket ve analiz" uyarısı!

Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde gür kestane ormanlarında üretilen tescilli kestane balı, gerekli analizlerinin yapılması ve etiketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturuluyor.

Tescilli Sinop kestane balına gösterilen rağbetten memnun olan arıcılar, vatandaşlara analiz edilmemiş ve etiketlenmemiş kestane balını tüketmemeleri uyası yaptı. Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, verimli geçen hasat sezonu sonrası kestane balı satışlarının devam ettiğini söyledi.

Özellikle Erfelek'te 20'ye yakın köyde kestane üretimi yapılması dolayısıyla üretilen bala talep olduğunu belirten Koca, arıcıların tüketicilere en kaliteli balı yedirebilmek için büyük hassasiyet gösterdiğini ifade etti.

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"ETİKETSİZ SATILMAMASI GEREKİYOR"

Koca, tescilli bir ürün olan kestane balının üzerinde etiket olmayanların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini kaydederek, "Kestane balının etiketsiz satılmaması gerekiyor. Aslında sadece kestane değil, hiçbir bal etiketsiz satılmamalı. Etiketin üzerinde üreticinin ismi, hangi bölgeye ait olduğu, ne zaman üretilmiş hatta fiyatına kadar hepsinin belli olması lazım ama maalesef ülkemizde bu konuda çok fazla duyarlılık yok" dedi.

Üzerinde etiketi bulunmayan ve piyasada "kestane balı" adı altında satılan ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti: