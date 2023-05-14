Sinop Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Sinop Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Sinop başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Sinop Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Sinop seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Sinop Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.09 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:33 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 95.3 oldu. Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 81.171 oyla yüzde 58.40 - Kemal Kılıçdaroğlu: 49.412 oyla yüzde 35.55 - Sinan Oğan: 7.338 oyla yüzde 5.28 - Muharrem İnce: 1.079 oyla yüzde 0.78 oy aldı.



Sinop 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Sinop Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.05 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:33 itibarıyla yüzde 92.3 oranında açıldı. 2023 Sinop milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 77.588 oyla yüzde 58.68 - Millet İttifakı: 47.120 oyla yüzde 35.63 - Ata İttifakı: 2.337 oyla yüzde 1.77 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.421 oyla yüzde 1.07 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 300 oyla yüzde 0.23 aldı. Saat 22:33 itibarıyla 2023 Sinop milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

