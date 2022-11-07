Sinop'ta yıkımı sırasında yan yatan bina çöktü

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta iki yıl önce boşaltılan 112 Komuta Merkezi binası, yıkım çalışmaları yapıldığı sırada yan yatarak, çöktü.

Sinop´un Ada Mahallesi´nde yaklaşık 2 yıldır atıl halde bulunan 5 katlı eski 112 Komuta Merkezi binasında bugün öğlen saatlerinde yıkım çalışmaları başladı. İş makinesinin darbeleriyle hasar alan binanın ikinci katındaki bir kolonun kırılması sonucu, bina bir anda yan yattı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yıkım çalışmaları durdurulan bina, bir süre sonra kendiliğinden çöktü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-11-07 20:07:50



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