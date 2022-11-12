Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta

DHA

Lakerda, 2 kiloluk kavanozlarda 350 liradan satışta


Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)KARADENİZ'de torik ve palamudun dilim dilim kesilerek salamura edilmesiyle hazırlanan lakerda, 2 kilogramlık bidonlarda 350 TL'den satışa çıkarıldı. 
Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapımına başladı. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri, ince uçlu telle temizleniyor. Balık, temizlenmesinin ardından 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar, 350 TL'ye satılıyor.
Samsun Su Ürünleri Kooperatif Birlik Başkanı Arif Malkoç, lakerdaların av sezonu dışında balık özlemi çekenler için kurtarıcı olduğunu belirterek, "En güzel balık taze balıktır. Lakerda taze yapılır. Artık dünyanın her tarafında bu soğuk sistem olduğu için insanlar lakerdayı alıp dolaba koyuyor" dedi.
Sinop´ta 25 yıllık balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu ise lakerda yapının püf noktalarını anlattı. Lakerdaların iri balıktan yapıldığını kaydeden Gündoğdu, "Öncelikle balığın çok sağlam olması gerekir. Gırgır palamudu olmasına dikkat edilir. Lakerda sağlam balıktan olur. İri palamuttan olur. 1 kilogram ve üzerinde olmasına dikkat edilir. Biraz daha yağlı olur güzel olur. Daha sonra o palamutların kafasını kuyruğunu attıktan sonra ben 3 eşit parçaya bölüyorum. Arzu edenler 4 eşit parçaya da bölebilir. Daha sonra kanını ve iliğini mutlaka ve mutlaka çok dikkatli alsınlar. Daha sonra suya yatırıyoruz. En az 3 gün. Sabah, öğle ve akşam soğuk bir ortamda saklıyoruz ve suyunu değiştiriyoruz. Daha sonra tuza yatırıyoruz. Arzu edenler ince tuz, arzu edenler kalın tuza da yatırabilirler. Kalın tuza yatıranlar biraz daha fazla uzun mesafeyle bekletebilirler. 3-4 gün bekletebilirler. İnce tuza yatıranlar 2 günde çıkartsınlar. Daha sonra yıkayıp arzu ederler kavanoza, arzu ederlerse poşetlere sarıp dondurucuya atabilirler" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU
2022-11-12 10:28:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop'ta 11 Kasım Ağaçlandırma Günü etkinlikleri
YEREL HABERLER Sinop'ta 11 Kasım Ağaçlandırma Günü etkinlikleri
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Sinop'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Sinop'ta ...
Sinop’ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir kişi öldü
YEREL HABERLER Sinop’ta otomobilin su kanalına devrildiği kazada bir ...
Sinop'ta polis merkezine şehit polis memuru Salih Saraç'ın adı verildi
YEREL HABERLER Sinop'ta polis merkezine şehit polis memuru Salih ...
Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Sinop'ta seyir halindeki otomobil yandı
Büyük Önder Atatürk Boyabat ilçesinde anıldı
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk Boyabat ilçesinde anıldı
Sinop'ta 53 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Sinop'ta 53 bin 400 bandrolsüz makaron ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.