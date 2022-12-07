Silahlı kavgada yolda yürürken vurulan kişi öldü

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Esra AKSU/ERFELEK(Sinop), (DHA)SİNOP´un Erfelek ilçesinde silahlı kavga sırasında, yoldan geçerken vücuduna kurşun isabet eden Erdal Demir (48) hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Erfelek ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında husumetli olan O.Ö. ile N.E. ve G.E. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tabanca ve bıçak kullanılan kavga sırasında yolda yürüyen Erdal Demir´e kurşun isabet etti. Kavgaya karışan O.Ö. ise tabancayla G.E. de bıçakla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Erdal Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan N.E.´yi gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Erfelek Esra AKSU

2022-12-07 16:57:02



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