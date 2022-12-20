Sinop'ta Malta bayraklı kuru yük gemisinde yangın; 16 mürettebat kurtarıldı, kaptan kayıp

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP açıklarında, Malta bayraklı BATA isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı. Yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebat kurtarılırken, gemideki söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Ayrıca, kayıp olan gemi kaptanının yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, yaralılardan 3'ünün de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bozburun açıklarında saat 21.00 sıralarında Malta bayraklı 'BATA' isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik ekiplerince müdahale edildi. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 16 mürettebat, balıkçı tekneleri ile limana taşındı. Yangında yaralanan ve dumandan etkilenen 16 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün vücudundaki yanıklar nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 mürettebatın kurtarıldığı, kayıp gemi kaptanının ise yaşamını yitirdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Gemideki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-12-20 23:38:46



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