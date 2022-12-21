Sinop'ta Panama bayraklı kuru yük gemisinde yangın; 10'u ağır 16 yaralı, kaptan kayıp (4)

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ; KAYIP KAPTAN ARANIYOR

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Gemide soğutma çalışmaları devam ederken, kayıp gemi kaptanını arama çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-12-21 01:36:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.