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Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı; kayıp kaptan aranıyor

DHA

Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı; kayıp kaptan aranıyor


Fatih TURANEsra AKSUMehmet Can PEÇE/ SİNOP, (DHA)SİNOP açıklarında, yaralanan ve dumandan etkilenen yabancı uyruklu 16 kişilik mürettebatı kurtarılan, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde söndürülen yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide alevlerden kurtulmak için denize atladığı belirtilen Mısırlı kaptan Hüsam Sabit´i arama çalışmaları ise sürdürülüyor.
Bozburun açıklarında, dün saat 20.30 sıralarında, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alarak Trabzon Limanı'na giden, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle sabah saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü. 
MÜRETTEBATTAN 4'Ü YOĞUN BAKIMDA
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaralananların Samsun ve Ankara'ya sevk edildiği belirtilerek, "Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileriyle yangına anında müdahale edilmiştir. Yapılan müdahale sonucunda 16 gemi mürettebatı kurtarılarak ambulanslarla hastaneye sevkleri sağlanmıştır. Hastaneye sevk edilen 16 yaralıdan 4'ü yoğun bakım ünitesinde, 6'sı serviste tedavi edilmekte olup, 3 yaralı Samsun, 3 yaralı ise Ankara'ya sevk edilmiştir" denildi.
KAPTAN, DENİZE ATLAMIŞ
Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide kaptan Mısırlı Hüsam Sabit´in, alevlerden kurtulmak için denize atladığı belirtildi. Gece boyunca yapılan aramalarda izine rastlanılmayan kayıp kaptanın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.
HASAR GÜN AĞARINCA GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan Panama bayraklı kuru yük gemisindeki yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Büyük hasara neden olan yangında geminin özellikle kamara bölümünün küle döndüğü görüldü. Kaynağı araştırılan yangının, ilk incelemelere göre, geminin kamara bölümünden çıktığı, rüzgar ve dalga nedeniyle alevlerin hızla yayıldığı tespit edildi.
KURTARMA PLANI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce de Twitter'dan yapılan paylaşımda; içinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detaylarının netleştirileceği kaydedildi. Geminin gündüz çekilen fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımda, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir" denildi. 
KAFESLİ KURTARMA KAMERADA
Kuru yük gemisinde çıkan yangında, ekiplerin yaralanan ve dumandan etkilenen mürettebatı kurtarma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; zamanla yarışan kurtarma ekibi ile balıkçılar ve alevler arasında vinçle uzatılan kafes içine alınan mürettebatın tekneye nakledilerek limana götürüldüğü anlar yer aldı.
Gemideki personelden bazılarının uyrukları ile isimlerinden belirlenenler ise "Hüsam Sabit (kayıp kaptan), Rida Ferhat (33), Muhammed Osman (39), Ante Hamidi (36), Vahid Muhammed (36), İmad Harraz (45), Ussame Elbi (41), Eşref Muhammed (44), Halit Imamı (33), Hamid Hassan (50), İlam Abdal ile Ukrayna uyruklu Alexander Krostov (35) ve Gürcistan uyruklu Davud Bratasvili (38)" olarak açıklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop
2022-12-21 12:57:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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