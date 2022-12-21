Sinop'ta gemi yangınının boyutu gündüz ortaya çıktı; kayıp kaptan aranıyor (2)



VALİ KARAÖMEROĞLU: YAKIT SIZINTISINA KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisindeki yangında, dumandan etkilenen ve yaralanan mürettebatı, tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrası yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Karaömeroğlu, gemiden yakıt sızıntısı riskine karşı önlemler alındığını duyurdu. Vali Karaömeroğlu, "16 yaralımızdan 4´ü yoğun bakımda, 6´sı serviste tedavileri devam ediyor. Diğer 6 yaralımızı da il dışına sevk etmiş bulunmaktayız. Kayıp olduğu değerlendirilen Mısır uyruklu bir mürettebatı arama ve kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı´na ait 2 helikopter, 2 bot ve kara timiyle olumsuz hava koşullarına rağmen aralıksız olarak sürdürülüyor. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemiyle ilgili herhangi bir batma tehlikesi yok. Herhangi bir mazot sızıntısı gibi bir tehlike yok. Olması durumunda zaten biz hazırlıklıyız, bütün tedbirlerimizi almış durumdayız" dedi.

GAZ SIZINTISI NEDEN OLMUŞ

Gemi şirketi sahiplerinin olay yerine intikal ettiğini de aktaran Vali Karaömeroğlu, "Onların kararı neticesinde gemiyi en yakın tersanelerden birine veya limana çekeceğiz. Yangın, yaşam alanında çıkıyor; bir gaz sızıntısı nedeniyle ama şu an soğutma çalışmaları bittikten sonra Samsun Liman Başkanlığı´na ait uzmanlar gemide incelemelerini yapacaklar ve raporlarını hazırlayacaklar. 6 yaralımız, çok sağlıklı, 10 yaralımız da yoğun dumana mazur kaldı" diye konuştu.

BALIKÇILARA TEŞEKKÜR

Yangında kurtarma seferberliğine katkı sunan balıkçılar ile tüm ekibe teşekkür eden Vali Karaömeroğlu, "Hepsi çok fedakar, cefakar bir şekilde mücadele ettiler bizimle beraber. Allah onlardan razı olsun. Yine sahile intikalinde ve sahile intikalinden sonra acil servis müdahaleleri ve sağlık aşamasında sevk zincirinde hem emniyetimiz hem hastanemiz çok güzel bir koordinasyon içerisinde hareket etti. Hızlı bir müdahalede bulunduk; emeği geçen bütün arkadaşlarımıza kurumlarımıza da teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-12-21 14:11:28



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