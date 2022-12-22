Sinop açıklarında yanan geminin kayıp Mısırlı kaptanı aranıyor

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son



Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP açıklarında, yangın çıkan Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde alevlerden kurtulmak için atladığı denizde kaybolan Mısırlı kaptan Hüsam Sabit´i arama çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik incelemelerin tamamlanmasının ardından gemide, kurtarma planı devreye alınacak.

Bozburun açıklarında, önceki gün, Romanya'nın Constanta Limanı'ndan 18 Aralık'ta demir alarak Trabzon Limanı'na giden, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına deniz polisi ile Sahil Güvenlik ekipleri, müdahale etti. Yaralanan ve dumandan etkilenen 13'ü Mısır uyruklu 16 kişilik mürettebat, balıkçı tekneleriyle limana taşındı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yangın, römorkörlerle kontrol altına alınıp söndürüldü.

4'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri sürerken, yoğun bakım ünitesindeki 4 mürettebatın, durumunun ağır olduğu belirtildi. Yabancı uyruklu yaralıların, tamamlanan tedavileri sonrası ülkelerine gönderileceği öğrenildi.

DENİZE ATLAYAN KAPTAN, ARANIYOR

Yangında yaklaşık 15 mil sürüklenip, Gerze açıklarına ulaşan gemide, alevlerden kurtulmak için denize atlayarak kaybolan kaptan Mısırlı Hüsam Sabit için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü dalgıç polislerince havadan ve denizden sürdürülen aramalarda henüz kayıp kaptana dair bir ize ulaşılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü, dalgıç polislerince denizde sürdürülen kayıp kaptanı arama çalışmalarına ait görüntüler de paylaşıldı.

GEMİDE KURTARMA PLANI NETLEŞMEDİ

Öte yandan büyük çapta hasar oluşan gemide, Samsun Liman Başkanlığı uzmanları ve şirket yetkililerinin, incelemelerinin sürdüğü, kurtarma planının ise netlik kazanmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik incelemelerin tamamlanması sonrası gemide, kurtarma planı devreye alınacak.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu dünkü açıklamasında, yakıt sızıntısı riskine karşı önlemler alındığını duyurduğu gemiye ilişkin, "Geminin batma riski yok; incelemeler sonrası karar neticesinde gemiyi en yakın tersanelerden birine veya limana çekeceğiz" demişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-12-22 11:59:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.