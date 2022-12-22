Sinop açıklarında yanan geminin kayıp Mısırlı kaptanı aranıyor (2)

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YANAN GEMİ, ÜNYE LİMANI'NA ÇEKİLİYOR

Sinop açıklarında, Panama bayraklı, 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisinde çıkan yangında hasar tespitine yönelik başlatılan incelemeler tamamlandı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü´ne ait 2 kurtarma römorkörü ile Ordu´nun Ünye Limanı´na çekilmeye başlandı. Öte yandan kayıp Mısırlı kaptan için bölgede arama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-12-22 15:10:39



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