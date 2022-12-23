Sinop açıklarında yanan gemi Ordu'ya getirildi (2)



VALİ: ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Bozburun açıklarında 20 Aralık´ta yangın çıkan, Panama bayraklı ve 'Beata Alfa' isimli kuru yük gemisi için yardıma giden `Kazım Kobya´ ile `Sürsan 21´ isimli geminin kaptan ve tayfasını ziyaret etti. Kaptandan gemi ile ilgili bilgi alan Vali Karaömeroğlu, yardımcı olan gemi mürettebatına teşekkür etti. Ziyaretin ardından yaralıların son durumuyla ilgili bilgi veren Karaömeroğlu, 10 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Bizim hastanemizde tedavi olan 6 mürettebat tedavi edilip taburcu edildi. Geri kalan 10 kişi de il dışında yanık merkezi olan hastanelere gönderdik. Orada tedavileri devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarımız süratle devam ediyor. Samsun istikametine yönelik çalışmalar yürütülüyor çünkü akıntı o yöne olduğu için kaptanın o yöne sürüklendiğini düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2022-12-23 16:10:22



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