Sokak köpeklerinin kız öğrencinin etrafını sardığı anlar kamerada

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Esra AKSU/SİNOP, (DHA)SİNOP´un Boyabat ilçesinde dershaneye giderken sokak köpeklerinin etrafını sarması sonucu panik yaşayan Hilal Karakuş´u (19) çevredekiler kurtardı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Boyabat ilçesi Yıldız Mahallesi´nde oturan Hilal Karakuş yaya olarak dershaneye giderken, yoldan geçen bir otomobile havlayan sokak köpekleri, kendisine yönelip etrafını sardı. Büyük panik yaşayıp, çığlık atarak kaçmaya çalışan Karakuş, köpekler kendisini takip edince olduğu yerde durdu. Çığlıkları duyan çevredekiler, köpeklere müdahale ederek uzaklaştırdı.

Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sinop / Boyabat Esra AKSU

2023-01-20 12:42:38



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