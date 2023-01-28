Bakan Soylu: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında dağlarda bir tek terörist kalmayacak (2)



BOYABAT HÜKÜMET KONAĞI'NI HİZMETE AÇTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gerze İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından Boyabat ilçesinde yapımı tamamlanan Hükümet Konağı'nın açılış törenine katıldı. Burada kalabalığa seslenen Bakan Soylu, 'Türkiye'de üretilen yerli ve milli insansız hava araçlarını kullandırtmayız' diyenlere tepki göstererek, "İnsansız hava araçları yaptık. Birileri diyorlar ki; silahlı insansız ve insanlı hava araçlarını biz geldik mi yok edeceğiz. Ortadan kaldıracağız. Niye? Çünkü masanın altındakiler öyle istiyor da onun için. Bu ülkede bütün bunları yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız bir tek şey söyledi. Artık bu makus talihi yeneceğiz. Terörü ininde bitireceğiz. Aynı zamanda o dağlarda bizim ay yıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanacak" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ARADI

Bakan Soylu, vatandaşların isteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefondan meydanı dolduranlara seslenen Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri için çağrı yaptı. Seçimlerde Boyabat'tan çok farklı ses geleceğini belirten Erdoğan, "Tüm Boyabatlı kardeşlerimin şimdiden 14 Mayıs için çok çok hazırlandıklarının seslerini duyuyorum. İnşallah Boyabat'tan çok farklı bir ses geleceğine inanıyorum. Denizli'den Boyabat'a coşku dolu, heyecan dolu bir gün diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Hükümet konağının açılışını yapan Bakan Soylu, daha sonra kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sinop / Boyabat Mehmet Can PEÇE

2023-01-28 17:48:56



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