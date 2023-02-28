Sinop´ta adliye çıkışı baltalı kavga: 1 yaralı

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta, tutuksuz yargılanan 2 kişi, adliye çıkışında kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Y.S., otomobilinden aldığı balta ile İ.A.'yı başından yaraladı.

Olay, Gerze ilçesinde adliye önünde meydana geldi. Gerze Adliyesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan Y.S. ile İ.A., duruşma sonrası bina önünde tartıştı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine taraftar, birbirlerine yumrukla saldırdı. Bu sırada Y.S., otomobilin bagajından çıkardığı baltayla İ.A.´yı başından yaraladı. Çevredekiler, tarafları ayırırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerince İ.A., Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.S. ise gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2023-02-28 15:51:12



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