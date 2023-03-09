Otomobilin motor bölümünde sıkışan sansar için seferber oldular

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, otomobilini park etmek isteyen sürücünün ses duymasıyla motor kısmında sıkıştığı anlaşılan sansar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ada Mahallesi'ne 34 DAD 648 plakalı otomobili park etmek isteyen sürücü, motor bölümünden gelen sesi duyunca kaputu açarak baktı. Motor kısmına giren sansarın sıkıştığını anlayan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, sansarı kontrollü olarak bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Sinop Esra AKSU

2023-03-09 14:53:12



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