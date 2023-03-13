Sinop´ta fuhuş operasyonu: 3 gözaltı



Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen ve 'Temizlik' adı verilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 bin 150 lira, 1 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Amaç dışı faaliyet gösteren iki iş yerine ve fuhşa iştirak eden kişilere 81 bin 384 lira idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2023-03-13 17:54:02



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