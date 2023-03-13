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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop´ta fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

DHA

Sinop´ta fuhuş operasyonu: 3 gözaltı


Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP´ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.
Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen ve 'Temizlik' adı verilen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 31 bin 150 lira, 1 bilgisayar ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Amaç dışı faaliyet gösteren iki iş yerine ve fuhşa iştirak eden kişilere 81 bin 384 lira idari para cezası uygulandı. Yabancı uyruklu 2 kadın sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU
2023-03-13 17:54:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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