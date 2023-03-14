Sinop'ta 'kaçak kazı' operasyonu 3 gözaltı

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Esra AKSU/ SİNOP, (DHA)SİNOP'ta jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak kazı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Baskında 1 adet el dedektörü, 12 adet muhtelif kazı aleti, 1 adet el feneri, 1 adet merdiven, 1 adet seyyar lamba ve uzatma kablosu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Esra AKSU

2023-03-14 13:43:43



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