Karadeniz´de `hamsi avı 1 yıl ertelensin´ çağrısı (2)



`KONTROLLÜ AVLANMA İÇİN 6 KARADENİZ ÜLKESİ BİR ARAYA GELMELİ´

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, Karadeniz´deki yoğun hamsi avcılığının kontrol altına alınmadığı takdirde gelecek yıllarda farklı sorunlara yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Samsun, "Bilim insanları olarak hamsi stoklarının yıllardır üremelerini ve göçlerini araştırıyoruz. Son 20 yılda hamsi üzerindeki aşırı avcılık ayrıca küresel ısınma nedeniyle de denizlerimizde su sıcaklıklarının artması, diğer balıklarla beslenen diğer türlerin de Akdeniz ve Ege üzerinden Karadeniz´e gelmesi sonrası Karadeniz ekosistemi oldukça değişti. Daha başka değişiklikler var. Kirlilik faktörleri var. Birçok faktörün sonucunda hamsilerin hayat döngüleri eskiye göre daha farklılaştı. Bunun sonucunda hamsilerin büyüme performansları kondisyon faktörü dediğimiz et verimlilikleri daha küçüldü" dedi.

Bu sezon avlanan hamsilerin büyük çoğunluğunun 6 ile 8 santimetre boyunda olduklarını ve bu boy grubundaki hamsilerin de genellikle hiç ürememiş olduklarını belirten Prof. Dr. Osman Samsun, "Bu hamsilerin Karadeniz´deki toplam hamsi stoku içerisindeki miktarının 160200 bin ton civarında olduğu öngörülüyor. Ülkemizde bu hamsileri avlanmasına ilişkin 9 santimetre yasağı olmasına rağmen komşumuz Gürcistan ve Abhazya bölgesinde bu avcılık faaliyetleri devam etmektedir. Gırgır tekneleri üzerlerinde bulunan bir sistem sayesinde bu 6 ile 8 santimetre olan küçük hamsiler elenebiliyor ve daha iri olanlar piyasaya kasalarlar sevk ediliyor. Dolayısıyla küçük hamsilerin denizde avlandıktan sonra yeni hayatları sona eriyor. Bir daha üreme şansları olmuyor. Ortak akılla, sinerjiyle, ortak koruma politikalarıyla Türk balıkçısının modern gemilerinin, teknolojik cihazların her sene daha çok arttığını biliyoruz. Gürcistan, Abhazya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Moldavya gibi 6 Karadeniz ülkesinin Karadeniz ekonomik topluluğu çerçevesinde ortak bir denetim faaliyeti, ortak bir koruma politikası oluşturması bilim dünyası açısından esas sorunun çözecek olan ana anahtardır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Sinop / Merkez Esra AKSU

2023-03-18 11:57:30



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